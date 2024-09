Cessione Ternana parla Benedetto Mancini | Sì la trattativa è in una fase molto avanzata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Potrebbe essere il giorno decisivo per ladella società rossoverde dalla Pharmaguida alla TimeNova Holding SA la cui sede legale è in Lussemburgo e la cui figura di riferimento è, imprenditore operante in prevalenza nel settore turistico. "Confermo che lacon Nicola Guida è in una– ci confermaal telefono – e che nelle prossime ore si deciderà il tutto. A quel punto fisseremo l’appuntamento con il notaio per le firme. Non dovrebbero esserci problemi in merito alle cifre (sidi circa 4 milioni di euro, n.d.r.) e si sta concludendo la "due diligence" (valutazioni di ordine economico finanziario nell’ambito di unain merito ai rischi, anche per definire termini e condizioni contrattuali e predisporre adeguate garanzie, n.d.r.).