Atalanta-Arsenal | le probabili formazioni

(Di martedì 17 settembre 2024) Debutto di fuoco per i bergamaschi che si apprestano ad affrontare un avversario molto forte come i londinesi candidati alla vittoria in Premier League.si giocherà giovedì 19 settembre 2024 alle ore 21 presso il Gewiss Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa, dopo aver chiuso una stagione esaltante con la conquista dell’Europa League, sono ripartiti con il freno a mano tirato. Dopo la vittoria in casa del Lecce, sono infatti incappati in due sconfitte consecutive contro Torino e Inter, per poi risollevarsi con il successo sulla Fiorentina nell’ultima uscita, tornando a guadagnare fiducia. I Gunners hanno invece fatto molto bene ottenendo tre vittorie e un pareggio, quest’ultimo con il Brighton che è costato la vetta della classifica a punteggio pieno.