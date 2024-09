Umberto Molineris | Dobbiamo essere aggressivi non ci sono condizioni di vento ideali per Luna Rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024)ha perso la quinta regata contro American Magic e ora conduce per 4-1 nella semifinale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa lo sfidante di Team New Zealand per il Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano ha commesso un errore grave in chiusura del secondo tratto di poppa, la barca è caduta dai foil e così gli statunitensi hanno potuto marcare il primo punto della serie, tenendo aperto il discorso. Il trimmerha spiegato ai microfoni di OA Sport che la manovra azzardata non era figlia della sicurezza data dalla situazione di vantaggio nel punteggio: “Con il nostro allenatore diciamo di approcciare le regate una alla volta e cercare di vincere la singola regata: per farlo occorre