Il Napoli di Conte e Lukaku

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ilvisto a Cagliari: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere della Sera. “Ora, magari, è più chiaro perché Antonioha puntato i piedi per avere. Nel momento di maggior sofferenza, dentro una partita in cui ilpur in vantaggio aveva la testa sott’acqua, Romelu ha sistemato le cose. Ovvero l’assist magistrale per il raddoppio di Kvara ha cancellato la sofferenza, la rete del 3-0 ha reso limpida una vittoria che per lunghi minuti è stata in discussione per la reazione veemente del Cagliari”. La terza vittoria di fila del“Ma alla fine contano i risultati e ilha centrato il terzo successo di fila, come non succedeva dai tempi d’oro di Spalletti e, in attesa dell’Udinese, è balzato in testa alla classifica.sorride sornione, lo scudetto è il marchio della casa. Ne ha vinti tre alla Juve e uno all’Inter.