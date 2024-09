Cairate ritrovato in una strada sterrata il coltello usato per uccidere il 26enne Andrea Bossi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024)(Varese), 16 settembre 2024 – A otto mesi di distanza dall’omicidio di, ilper infliggerli le ferite mortali è stato trovato. Il sopralluogo di questa mattina aha dato il risultato che la Procura di Busto Arsizio e i carabinieri inseguivano, appunto, da mesi: l’arma con cui nella notte tra il 26 e il 27 gennaio ilè stato assassinato nella sua abitazione di– un sabato sera, mentre i tre si erano ritrovati nell’appartamento in cui, originario di Samarate, era da poco andato a vivere – è finalmente nelle mani degli inquirenti: si trovava in una unanon lontana dall'abitazione in cui è avvenuto il delitto. Per l'omicidio diil 28 febbraio erano stati arrestati Douglas Carolo, 20 anni e il ventunenne Michele Caglioni.