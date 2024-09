Sparatoria al campo da golf in cui stava giocando Donald Trump L’ex presidente illeso e al sicuro Fermato un sospetto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024)è aldopo che uno degli agenti a sua protezione ha aperto il fuoco contro un uomo, presso ildaa West Palm Beach, in Florida, in cuiè stato quindi portato in salvo dai servizi segreti. L’agente ha sparato verso un uomo che era stato visto con quella che poteva essere una pistola. Non è ancora chiaro se l’uomo si trovasse sul percorso delo nelle vicinanze. La persona è poi scappata a bordo di un suv ma è stata fermata e arrestata poco dopo dalla polizia locale. La Cnn afferma che “I funzionari ritengono che i colpi esplosi alInternationalClub fossero diretti al”. Ipotesi più tardi confermata anche dall’Fbi che parla di ‘tentato assassinio’ ai danni dell’ ex