Sofia Raffaeli spacca i social | Piove dentro il nostro palazzetto E subito è nel mirino degli odiatori

(Di domenica 15 settembre 2024) Venerdì sera a "Propaganda live" sulla 7, medaglia di bronzo alle olimpiadi, insieme a Claudia Mancinelli ha dichiarato che nel tempio (PalaCesari) della ginnastica ritmica dove si allenano tutti i giorni ci"un pochino" e poi ha lanciato insieme al conduttore un appello al ministro Abodi per avere dei fondi a disposizione per la ristrutturazione. Come aveva promesso quando è stato a Fabriano. Il vecchio palas dovrà essere ristrutturato ma non prima che il PalaGuerrieri sarà completato per dar modo a tutte le ginnaste di allenarsi. Le difficoltà ci sono ma bisogna avere un po’ di pazienza. Suine è nato un caso anche sé questa situazione non è nuova. "Al Pala Cesari ci! Questo è l’hastag della giornata - afferma il direttore sportivo e vicepresidente della ginnastica Fabriano Maila Morosin. Il PalaCesari è il tempio della ritmica fabrianese.