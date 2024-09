La Virtus cede nel finale Zizic e Clyburn sugli scudi ma sorride l’Olympiacos

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024)BOLOGNA 66 OLYMPIACOS PIREO 78SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola 6, Tucker 3,11, Polonara,13; Cordinier 10, Morgan 11, Hackett, Akele, Shengelia 10, Diouf 2, Visconti ne. All. Banchi. OLYMPIACOS PIREO: Walkup, Williams-Goss 2, Wright 12, Larentzakis, Vildoza 8, Vezenkov 15, Papanikolau 3, Dorsey 10, Peters 16, Petrusev 7, Fournier 5, Mitrou-Long n.e. All. Bartzokas. Note: parziale 26-20, 42-38, 56-57. Non bastano 36’ giocati alla pari del, con 5 giocatori in doppia cifra, ad evitare la sconfitta alla. Nel torneo internazionale di Creta, le V Nere cedono nelai greci e oggi alle 17 sfideranno nelladi consolazione l’Armani Milano a sua volta sconfitta 81-76 dal Fenerbahce nell’altra semi