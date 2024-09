Eleonora Giorgi a Verissimo | il gesto per tutte le donne che lottano | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 15 settembre 2024)ha parlato delle sue condizioni di salute. L’attrice ha sottolineato che le cose non stanno andando bene. Si attendono ulteriori esami, ma il tumore non si è arrestato ed ora dovranno tentare altre strade, anche quella di inviare alcuni suoi esami e prelievi in America per vedere se può sottoporsi ad una determinata cura. La, dicendosi fatalista, ha voluto che Silvia Toffanin le desse un ulteriore appuntamento per poter avere un impegno per cui continuare a lottare, un obiettivo da raggiungere, una promessa da rispettare. Dopo aver parlato della sua splendida famiglia.si è tolta la cuffia per normalizzare il fatto di essere senza capelli. L’attrice ha fatto unperleche combattendo contro un tumore si ritrovano senza capelli a causa della chemio.