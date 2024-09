Dall’800 persi due vocaboli su tre Ma la ’c’ aspirata resiste ai tempi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) Cosa è rimasto di quel fiorentino della prima metà dell’Ottocento, che Alessandro Manzoni aveva eletto a modello della lingua italiana, tanto da venire a “sciacquare i panni in Arno“ per i suoi Promessi Sposi? In realtà buona parte non c’è più. L’Accademia della Crusca stima che, nel parlare degli stessi fiorentini, vi sia rimasto appena un 30% delle parole e delle espressioni più tipiche del territorio. Molti termini e modi di dire restano nei ricordi dei nonni più anziani, che li rammentano con dolce nostalgia, ma che anche loro usano sempre meno. Un esempio? La seggiola. Ormai ci accomodiamo quasi tutti su una sedia. E a chi verrebbe da dire “marimettere“ un salame , invece che cominciare ad affettare. E fare ammiccino? Ma non tutto è perduto.