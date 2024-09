Morgan chiede la giustizia riparativa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) LECCO "Mi sento un perseguitato, ho perso tutto. Sono qui con le migliori intenzioni". Il cantautore, al secolo Marco Castoldi, cerca di uscire da una vicenda giudiziaria che lo vede nel ruolo dell’accusato di stalking. La vicenda contrapponee l’ex fidanzata Angelica Schiatti. L’artista è accusato di aver perseguitato, tra il 2020 e il 2021, la ex compagna e di averla minacciata di diffondere video erotici. "È bastato un mio post sui social per scatenare il putiferio – la difesa di–. Ho proposto le mie scuse anche in maniera formale per il linguaggio usato e gli atteggiamenti legati a un periodo particolarmente difficile della mia vita". Ieri si è svolta la prima udienza del processo per stalking a carico del cantante. I difensori dihanno depositato istanza di, il pm non si è opposto.