Italiano per stranieri al Cral Ma l’edificio è fatiscente

(Di sabato 14 settembre 2024) Rimane in sospeso la situazione deldel Comune di Monza, ospitato in un immobilein via Procaccini e senza un regolare contratto di affitto. A denunciare la situazione in consiglio comunale è stato Pierfranco Maffè (Forza Italia). Oramai la questione si trascina da un anno, da quando il passato contratto d’affitto, a luglio 2023, è scaduto senza rinnovo, dopo la richiesta - inevasa - da parte deldi essere esentato dal pagamento del canone, in virtù dei servizi di utilità sociale che offre gratuitamente alla popolazione. Richiesta non accolta dal Comune per par condicio nei confronti delle altre realtà associative (che pagano tutte un affitto).