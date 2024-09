Aborto Impossibile in Ospedale è Scandaloso

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 13 settembre 2024) L'Aquila - Sono passati due mesi dal sit-in organizzato dal Collettivo Fuori Genere presso l'dell'Aquila per chiedere la riapertura dell’ambulatorio per l’interruzione volontaria di gravidanza farmacologica nel presidio del capoluogo. Il servizio, attivato ad aprile 2023 grazie alla presenza di ginecologi non obiettori, è stato sospeso alcuni mesi fa e allo stato attuale le donne che ne hanno necessità devono recarsi ad Avezzano, dove il servizio è attivo e funziona correttamente. Come Democratiche del territorio aquilano avevamo preso parte al sit-in, durante il quale un dirigente del reparto aveva assicurato il ripristino del servizio dopo Ferragosto. Ma ad oggi, 12 settembre, tutto tace presso l’dell’Aquila, dove si continua a non garantire un diritto, ma anzi, a rendere difficoltosa e onerosa l’interruzione volontaria di gravidanza.