Sbanda e devasta concessionaria con la jeep distrugge sette auto

(Di giovedì 12 settembre 2024) Città di Castello (Perugia), 12mbre 2024 – “Erano le 23 circa quando abbiamo sentito un boato provenire da molto vicino: pensavamo ai fuochi d’artificio, invece ci siamo affacciati dalla finestra e abbiamo trovato un disastro”: i residenti in via Roma sono usciti subito di strada martedì notte quando è accaduto un brutto incidente che ha provocato ingenti danni a strutture,parcheggiate e veicoli esposti in una. Si parla di almenogravemente danneggiate, un segnale stradale divelto, muretti e cancelli distrutti. Siamo nel quartiere Casella, alle porte di Città di Castello: qua nella notte di martedì per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia, un uomo di 35 anni al volante di una, ha perso il controllo del mezzo e probabilmente anche a causa della velocità sostenuta nel tratto in curva, è uscito di strada.