San Siro e l’Olimpico impianti top per spettatori

(Di giovedì 12 settembre 2024) Quanta passione in Europa per il calcio. Gli appassionati di calcio italiani dimostrano di avere grande voglia per il pallone. Sono tanti gli elementi che confermano questa passione: elevato numero di abbonati alle pay tv che trasmettono il calcio; elevato numero di scommettitori sportivi, come testimoniato da portali specializzati come https://www.onlinebookmakers.bet/; presenza allo stadio. Su scala europea i tifosi di Inter, Milan e Roma non hanno nulla da invidiare a quelli di Psg, City, Real Madrid, e Borussia. L’Italia deve molto all’Atalanta che ha riportato il calcio sul tetto d’Europa, ma da 14 anni le squadre italiane mancano il colpo grosso: la Champions. Nonostante questa astinenza da successi europei la voglia di pallone non finisce mai per i tifosi italiani.