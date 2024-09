Ardea botte e violenze psicologiche alla moglie e alla figlia di 4 anni | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 settembre 2024 –continue, sia fisiche che piscologiche ai ddi: un cittadino moldavo è statoaddai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, accusato delle ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali. Una pattuglia della Compagnia di Pomezia, durante un controllo fiscale a un esercizio commerciale del posto, è stata avvicinata da una donna in stato confusionale, con una ferita da percosse sul viso. Dopo aver allertato il “118” per assicurare le cure urgenti, i militari hanno acquisito le dichiarazioni di due testimoni presenti alle. La donna, successivamente raggiunta all’ospedale, ha rilasciato una dettagliata testimonianza, raccontandodi maltrattamenti fisici e psicologici, in alcuni casi diretti anche nei confronti delladi quattro