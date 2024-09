Terrorismo arrestato 28enne a Milano

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 11 settembre 2024) 9.18 Unmarocchino è statodalla polizia per istigazione a delinquere con finalità di. Il giovane aveva già precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, nonché in materia di stupefacenti. L'indagine, condotta dalla Digos dicon il Servizio per il contrasto dell'estremismo e delesterno della Direzione centrale della polizia di prevenzione, era stata avviata a novembre 2023 dopo una denuncia per minacce su un profilo Instagram.