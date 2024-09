Più Taremi per tutti in Iran L’agenda Draghi che serve al futuro

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Al direttore - Ho apprezzato e condiviso, caro Cerasa, il suo editoriale sulla deriva filopalestinese (e filoiana) della subcultura woke. Loro paragonano il massacro del 7 ottobre a una riedizione in grande dell’attentato di via Rasella. In realtà il caso è simile alle stragi di Santa Maria di Stazzema e di Marzabotto con i medesimi assassini e le stesse vittime.Giuliano Cazzola A proposito di. Qui si tifa Inter, si sa, ma c’è un interista che andrebbe amato, coccolato e incensato anche da parte di chi l’Inter non la tifa. Lui si chiama Mehdi, è un attaccante dell’Inter, èiano, pochi giorni fa è andato a segno con la sua nazionale contro il Kirghizistan, gol decisivo dopo 34 minuti in una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali, e alla fine della partita ha rivolto un messaggio al regimeiano.