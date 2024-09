Mauricio Pochettino è il nuovo ct degli Stati Uniti | guiderà la nazionale ai Mondiali 2026

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Glihanno uncommissario tecnico, e il nome è di quelli che fanno rumore:. L’allenatore argentino, ex Tottenham, Paris Saint-Germain e Chelsea, è stato scelto per prendere in mano laa stelle e strisce e condurla verso i, che si terranno proprio in casa Usa, insieme a Canada e Messico.sostituisce Gregg Berhalter, esonerato lo scorso luglio dopo un periodo di risultati deludenti e una serie di polemiche interne. Un obiettivo ambizioso: fare la storia aicasalinghi, 52 anni, non ha nascosto il suo entusiasmo per la nuova avventura e per il progetto di crescita del calcio statunitense: “La decisione per me non riguarda solo il calcio, ma il viaggio che questa squadra e questo paese stanno facendo”, ha dichiarato il tecnico argentino.