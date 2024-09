Vigor cinica e vincente Kone si mette ancora in luce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Meglio di così non si poteva iniziare. Laapre le danze con un netto e sonoro 3-0 in casa della neopromossa Castelfidardo, un avvio di stagione da incorniciare, ma non è opportuno volare troppo in alto con la fantasia, di strada da fare ce n’ètanta. A parti invertite, non tutto è da buttare per il Castello: la squadra di Giuliodori ha messo in difficoltà i rossoblu in più di un’occasione, soprattutto nei minuti iniziali, senza però riuscire ad incidere in fase realizzativa. L’assenza di Nanapere ha di certo aiutato la retroguardia rossoblu, ma i biancoverdi hanno mostrato carattere e buone idee: particolarmente temibili i due senigalliesi Baldini e Fabbri, meno appariscente l’altro giovanissimo scuolaAusili, anche se non ha affatto sfigurato all’esordio.