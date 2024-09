Jannik Sinner troppo costruito ? L' ultima figuraccia di Massimo Gramellini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Scrivevalo scorso 26 luglio: "Ognuno, qui al bar sport, ha la sua teoria. La mia è che, come tutti i talenti più costruiti che naturali, pensi di funzionare solo quando la macchina del suo corpo risponde alla perfezione. La minima crepa basta a fargli perdere certezze e a indurlo alla resa". Di seguito, l'articolo di Leonardo Iannacci pubblicato su Libero in edicola oggi, martedì 10 settembre. Domenica notte, a New York, il grandenon ha zittito soltanto Fritz e gli altri 126 tennisti che aspiravano al trono di Flushing Meadows ma anche tutti coloro che blateravano contro di lui: colleghi invidiosi, leoni da tastiera, oliatori vari e giornalisti, soprattutto italiani, oh yes. A partire da, uno che sembra non amare affatto il più grande tennista del mondo anche se nessuno sa il perché.