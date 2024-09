Caso Sangiuliano Pingitore | C’è una cosa che mi lascia perplesso

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 10 settembre 2024) Piefrancesco, il ‘padre’ del Bagaglino, in un’intervista a ‘Il Giornale’ si sofferma sul: “Le leggi le fa il Parlamento” La vicendacontinua ad essere al centro del dibattito politico (e non solo). La notizia dell’iscrizione sul registro degli indagati dell’ex ministro per peculato è arrivata nelle scorse ore. Una novità che era nell’aria considerata la decisione di aprire un fascicolo per accertare meglio quanto successo.(Ansa) – cityrumors.itL’ex titolare della Cultura si è detto sin da subito pronto a collaborare con gli inquirenti per chiarire meglio la sua posizione e ribadire che non c’è stato nessun soldo pubblico dato a Maria Rosaria Boccia.