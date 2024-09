Le assicurazioni targate Prima | | Player di settore diamo certezze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024)si avvicina a festeggiare i 10 anni. Lo fa aumentando il numero di polizze stipulate, allargando il mercato di riferimento e diventando sempre di più una certezza per i propri clienti, rivestendo il ruolo dinazionale operando come agente assicurativo. Il tutto con l’obiettivo di aumentare anche il personale a disposizione. In questo viaggio a bordo di auto, moto e furgoni, su tutti, c’è il Ceo George Ottathycal (nella foto). È passato dal contare le 15 polizze chiuse nel primo mese di lavoro, "vedendo chi fossero i clienti", ci scherza su, alle attuali 400mila nello stesso periodo. Il segreto? "Proporre online, attraverso la tecnologia, un servizio non differente dai giganti assicurativi", racconta Ottathycal. Se la fondazione risale al 2014, lapolizza è di qualche mese dopo, nel 2015. Nel mentre una fase di studio delle logiche di mercato.