Il diavolo veste Prada | Meyl Streep intramontabile e una tenace Anne Hathaway

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) ILCanale 5 ore 21.20 con Meryle Stanley Tucci. Regia di David Frankel. Produzione USA 2006. Durata: 1 ora e 46 minuti LA TRAMA Un'aspirante giornalista trova provvisoria occupazione come segretaria della tirannica direttrice di una rivista di moda. La tiranna è difficile da sopportare, ma la ragazza resiste e riesce a farsi rispettare in un ambiente dove dominano il servilismo e l'anoressia. PERCHE' VEDERLO perchè il film è la spumeggiante favola a lieto fine che riflette le tante rotture che tanti hanno attraversato all'ingresso nel mondo del lavoro. Grandiosa Merylin un ruolo che non riesci a odiare. Stanley Tucci, in un ruolo di fianco avrebbe meritato l'Oscar