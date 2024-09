Era l’idolo dei social Roberto morto a 49 anni | era andato in ospedale per un controllo Fan sconvolti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024) La comunità di Porto Sant’Elpidio è stata sconvolta dalla tragica scomparsa diBadalini, noto a tutti come “Dj Roby“, avvenuta all’età di 49presso l’Murri di Fermo dove era ricoverato per alcuni controlli medici. La notizia della sua improvvisa dipartita ha lasciato un profondo vuoto nel cuore di familiari, amici e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzare la sua allegria contagiosa. Dj Roby era una vera e propria icona della città, amato e seguito da grandi e piccini per la sua simpatia e per le sue esilaranti performance che lo avevano reso famoso anche a livello nazionale.