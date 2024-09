Correa il tempo sta per scadere | mercati in chiusura Uno già oggi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024)è ancora all’Inter. Il club nerazzurro non ha ricevuto offerte concrete da nessuna società. Ini vari. SPERANZE AL LUMICINO – Tucu, dove eravamo rimasti? Mancano ormai pochissimi giorni, se non ore, al termine sia del mercato turco che di quello greco. Ma per, l’Inter non ha ancora ricevuto nulla di concreto. Nei giorni scorsi si era parlato di un forte interesse del Panathinaikos nei suoi confronti, con lo stesso club greco che avrebbe inviato un’offerta al Tucu per liberarsi dall’Inter. Ad, è tutto in stand-by. Il calciomercato ellenico chiuderà giorno 11, dunque mancano esattamente due giorni: o il Panathinaikos farà un’offerta seria e reale all’Inter oppure il Tucu rimarrà a Milano. Stessa cosa vale per i club turchi, con il Besiktas in testa. Qui, c’è ancora un po’ di: il mercato finirà il 13 settembre.