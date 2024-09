Assurdo in Promozione | l’allenatore entra in campo e falcia l’avversario lanciato in contropiede – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) “La società del Marino Mercato Subbiano è dispiaciuta e si scusa per quanto accaduto. Certi episodi non dovrebbero verificarsi e di sicuro i primi ad esserne rammaricati siamo noi”. Così, in una nota, la squadra della provincia di Arezzo che milita nel campionato di calcio dirompe il silenzio su quanto accaduto nella prima giornata di campionato a Pontassieve (Firenze), contro la squadra locale. Come mostrano le immagini, diffuse proprio dal Pontassieve sui suoi canali social, allo scadere del primo tempodel Subbiano, Alessio Guidotti, ha lasciato la panchina perre ine commettere fallo su un giocatore avversarioin. Guidotti è stato espulso, ma con il suo intervento ha impedito al Pontassieve di concretizzare un’occasione da rete. L’incontro si è chiuso sullo 0 a 0.