MotoGP GP Misano 2024 | Marquez continua a ruggire!

(Di domenica 8 settembre 2024) La grande avventura del Motomondialeè proseguita anche in questa domenica che ha mandato in pista, come da tradizione, l’avvenimento più importante del weekend: la gara. Laha infatti alzato il sipario sul GPche ha regalato colpi di scena interessanti da analizzare e certezze che lasceranno incerto il finale di stagione fino alle ultimissime sfide. Ma cosa è successo nel tracciato di casa nostra? La vittoria del Gran Premio è andata a Marc, di bianco vestito per l’occasione, su Gresini Racing: l’esperto spagnolo ha condotto una gara praticamente perfetto che gli è valsa la seconda vittoria consecutiva nelle ultime due tappe. Adesso anche l’iberico potrebbe unirsi alla lotta mondiale con Francesco Bagnaia di Ducati e Jorge Martin di Pramac Racing.