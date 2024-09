Luca Carboni | Ho avuto un tumore ai polmoni Avevo un po’ di tosse all’improvviso tutto è cambiato

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 8 settembre 2024) “Improvvisamente”.ha spiegato così quello che è accaduto alla sua vita dopo aver ricevuto una diagnosi dial polmone. La scoperta è avvenuta a marzo del 2022, quasi per caso: “Un po’ diche non passava e la decisione di fare una lastra”. Dal quel momento il cantante ha deciso di ritirarsi per concentrarsi sul momento che stava vivendo.e il: “” ”Viviamo in un mondo in cuiè comunicato, sempre. Io invece ho seguito il mio istinto, il mio carattere. Mi sono messo da parte, ho staccato ogni contatto con i social, mi sono concentrato su quello che mi stava succedendo”, ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera, firmata da Walter Veltroni. La diagnosi è stata “uno choc.