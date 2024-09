Forum Ambrosetti Conte | Le priorità di una manovra sono sanità lavoro redditi e giovani

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 8 settembre 2024) “I presidenti del Consiglioportati a enfatizzare i risultati positivi, abbiamo sentito Meloni sciorinare una lista di record isolando alcuni dati, ma non abbiamo da essere molto tranquilli essendo gli ultimi nel G7 sulla spesa sanitaria, abbiamo il crollo deireali dove siamo penultimi in Europa, certificato da Eurostat: tanti dati preoccupanti e ora entra in vigore il patto di stabilità”. E’ la premessa fatta dal leader M5s Giuseppe, durante il panel con gli altri leader delle opposizioni al, quindi, indica lee gli interventi da mettere in atto: innanzitutto “avremo bisogno di un nuovo Next generation Eu. Ci siamo battuti per questa svolta storica dell’Ue, ma andrebbe stabilizzato”. Poi, certo “è chiaro che la coperta è corta ma lo è anche per scelte deliberate del governo”.