Eccellenza La Massese comincia l’avventura Pisciotta conferma la squadra di Coppa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) "che vince non si cambia" e l’allenatoresembra propenso a seguire questo adagio nel debutto odierno in campionato della(tempo permettendo, c’è il rischio di un rinvio). L’undici sceso in campo la domenica precedente inItalia contro il Real Forte Querceta ha fatto appieno il proprio dovere e quindi dovrebbe essersi guadagnato la rinel match in programma oggi, alle 15, contro il Certaldo allo stadio Gianpiero Vitali. C’è un però e quel però si chiama David Nannipieri. L’esterno, classe 2005, pur essendo rientrato nel novero dei 21 convocati, ha rimediato una leggera botta alla caviglia nell’ultimo all’allenamento. Questo potrebbe indurre il mister palermitano a cambiare fuoriquota affidandosi al pari età Samuele Favret.