Vino | quest’anno la vendemmia non sarà abbondante

(Di sabato 7 settembre 2024), secondo la Coldiretti,lain alcune parti d’Italia si farà in Anticipo e purtroppo nonStando alle stime, il 2024 si preannuncia come un anno non particolarmente generoso per la produzione vinicola italiana. Domenico Bosco, responsabiledi Coldiretti, ha condiviso con l’Adnkronos un’analisi preliminare della situazione che vede il settore vitivinicolo nazionale affrontare sfide significative a causa delle condizioni climatiche avverse. Diminuisce la produzione di-Ansa-Notizie.comGià dal 20 luglio, i primi grappoli di Pinot Grigio e Chardonnay sono stati raccolti in Sicilia, segnando l’inizio di unache si estenderà fino alla metà di novembre con le uve tardive. Questo anticipo è sintomatico delle difficoltà che il settore sta incontrando a livello nazionale, con variazioni significative da regione a regione.