Un secondo dopo lo Us Open Jannik Sinner trame oscure contro l' azzurro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Manca sempre meno alla semifinale dello Usche vedràaffrontare il collega e amico Jack Draper. Il match è attesissimo. Il numero uno al mondo è il favorito per la vittoria finale dell'ultimo grande slam della stagione. L'inglese, invece, è parso in forma smagliante in tutto il torneo. Ma sulle ultime battute del cemento americano aleggia un'ombra oscura che potrebbe guastare i piani - e la carriera - dell'altoatesino. L'è riuscito ad approdare in semifinale, nonostante tutto il clamore mediatico scaturito dalla notizia della sua positività al test antidoping di Indian Wells. Diversi colleghi - come Carlos Alcaraz e Nick Kyrgios - hanno puntato il ditoil numero uno al mondo.loro, l'altoatesino si sarebbe macchiato di condotta antisportiva. Ma non sono mancate anche gli attestati di stima e solidarietà di altri grandi del tennis.