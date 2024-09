El Kaddouri e Bidaoui | Spal adesso tocca a noi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Omar El(foto a sinistra) e Sofiane(foto a destra) rappresentano i due arrivi di peso dal mercato svincolati, cui laha attinto dopo le difficoltà nelle ultime ore della finestra estiva a concludere alcune operazioni in entrata. I due giocatori di origine marocchina sono stati presentati ieri mattina, al termine di una settimana che ha visto arrivare parecchi volti nuovi in casa biancazzurra. "Inizialmente conoscendo il mister, avevo chiesto di allenarmi con la squadra per mantenere una buona forma fisica – le parole di El–. Poi ho conosciuto il direttore, i giocatori, ho visto la prima partita in casa e c’era una bellissima atmosfera: così ho iniziato a pensare che potesse essere il posto giusto per me. Voglio tornare al 100% della forma, mi alleno da un mese, ma per arrivare al top della condizione serve il ritmo della partita.