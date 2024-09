Borean Generali per competere in IA occorre pubblico-privato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) "L'unico modo percon le enormi potenzialità e i grandi capitali, è mettere insieme l'intera filiera". E' la ricetta pernel settore dell' Intelligenza artificiale secondo Cristiano, direttore finanziario di, tenendo ben fermo un principio base, la mutualità: "Ci si mette tutti assieme e chi ha avuto, in parte aiuta chi non ha avuto".è intervenuto oggi a un incontro su "Economia e scienza" con il cosmologo e docente di fisica teorica della Sissa Roberto Trotta, moderato da Simona Regina. L'incontro si è svolto nell' ambito di Link, il 'media festival' del Gruppo Nem in corso a Trieste. Una dottrina che deve fare i conti con il ritardo che accusa l'Italia in questo ambito.