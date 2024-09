Baseball Samuel Aldegheri nella storia! Prima vittoria per il lanciatore italiano in MLB

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024)notte italiana si è scritta una pagina diper lo sport. È arrivata, infatti, laMajor Leagueper il pitcher. Ildei Los Angeles Angels, infatti, ha condotto la formazione californiana al successo contro i Texas Rangers con un netto 5-1. L’azzurro ha messo in scena una prova di altissimo livello lancia una partita in pieno controllo da 6 riprese e un solo punto subito contro i Texas Rangers e porta a casa la sua, storica,Major League. Non solo, si tratta del primonato e cresciuto in Italia ad aver vinto una partita in MLB. Andiamo a conoscere le statistiche del pitcher veronese: un solo punto subito, 3 basi ball e 7 strikeout su 90 lanci effettuati. Per, quindi, lain carrieraMLB è arrivata in pochissimo tempo.