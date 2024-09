Paralimpiadi Parigi 2024 tennistavolo | Ragazzini bronzo in classe 3

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Altra medaglia dinelalledi. Carlotta, dopo la sconfitta in semifinale del singolare di3 (WS3) per 3-1 contro la coreana Yoon Jiyu, sale automaticamente sul terzo gradino del podio, visto che non è prevista una finalina per il, assegnato a entrambe le semifinaliste perdenti. Si tratta dello stesso metallo già ottenuto da Federico Falco, ma l’Italia ha altre due frecce al proprio arco quest’oggi e si lotterà per oro e argento, visto che Matteo Parenzan in6 alle ore 17 contro il thailandese Rungroj Thainiyom e Giada Rossi in1-2 alle ore 18 contro la cinese Liu Jing sono impegnati entrambi nelle finalissime di categoria. “Sono soddisfatta di come ho giocato, lei è veramente forte, ma sono contenta di come l’ho affrontata.