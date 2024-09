Borsa | Milano giù con l' Europa e Wall Street in attesa della Fed

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Dopo una giornata di, il finale delle Borse europee è stato chiaramente pessimista in parallelo ai cali di. Gli operatori sono focalizzati sui prossimi tagli da parte delle banche centrali e soprattuttoFederal Reserve, con l'attenzione sui dati macroeconomici che potrebbero condizionarne le scelte. Lapeggiore è stata quella di Francoforte, che è scesa dell'1,6% dopo il crolloproduzione industriale tedesca in luglio (-2,4% rispetto alle stime che prevedevano una limatura dello 0,5%). Amsterdam ha perso l'1,4% ed è stata una seduta negativa, con una consistente corrente di vendite nel finale, anche per, con l'indice Ftse Mib che ha concluso in calo dell'1,17% a 33.291 punti e l'Ftse All share in ribasso dell'1,18% a quota 35.381. In calo finale di un punto percentuale Parigi, dello 0,8% Madrid e dello 0,7% Londra.