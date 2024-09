Kledi Kadiu e Stefano De Martino | Ecco In Quali Rapporti Sono!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di mercoledì 4 settembre 2024), durante un’intervista, parla del suo legame speciale conDeche cosa ha detto! Alcune persone lasciano un’impronta indelebile nella vita degli altri. Questi legami, una volta formati, rimangono profondamente radicati e si trasformano in un rispetto che dura nel tempo. Questo è il caso del rapporto tra, ex insegnante del celebre programma “Amici di Maria De Filippi”, eDe, che da allievo di danza è diventato un noto conduttore televisivo. Di recente,ha condiviso alcuni dettagli di questa relazione in un’intervista a Diva e Donna. Ricorda con affetto il giovane, conosciuto nel 2009, descrivendolo come un talento comico innato, sempre pronto a fare battute.