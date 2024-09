Tv | De Martino debutta ad ‘Affari Tuoi’ e vince la sfida anche sui social**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 set. (Adnkronos) – “Buona la prima”, “per me è un grosso sì”, “misurato e professionale”. Stefano Deconsu Rai1 nell’access prime time ottenendo un buon ascolto di 4.407.000 spettatori e il 24.85% di share, e sembra aver vinto laper il pubblico dei social. Centinaia i commenti su X, che fanno balzare in trend topic sia l’hasthtag #affarituoi che #De, per lo più di apprezzamento per la performance dell’ex ballerino partenopeo. “Sempre detto che Deè uno dei migliori presentatori in circolazione. Vecchio stile, posato, mi piace”, scrive un utente. “Finalmente un conduttore che non grida e predilige toni pacati”, aggiunge qualcun altro.C’èchi – inevitabilmente- fa il confronto con Amadeus, che per anni ha condotto il format: “Non regge minimamente il paragone”, scrivono in diversi.