Sicurezza identificate dalla polizia a Napoli 661 persone

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoContinuano i servizi di controllo straordinario del territorio in piazza Garibaldi ae nelle aree limitrofe. Gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con i Nibbio, personale dellaFerroviaria, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e la collaborazione del Reparto Mobile, oggi hanno identificato complessivamente 661, di cui 154 con precedenti died una denunciata per ingresso e soggiorno illegale sul Territorio Nazionale. Nel corso del servizio, i poliziotti hanno controllato 12 soggetti posti a disposizione del locale Ufficio Immigrazione per valutare la loro posizione sul Territorio Nazionale.