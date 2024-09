San Nicola la Strada | ancora spaccio alla Rotonda in manette 37enne indiano

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 2 settembre 2024) Sanla. Dovrà rispondere didi sostanza stupefacente ilarrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Caserta perchè sorpreso, presso la villa comunale del largodi Sanla, a cedere una dose di sostanza stupefacente del tipo “hashish” a un 33enne di Casagiove, a sua volta segnalatoPrefettura per la violazione amministrativa. L’, a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di ulteriore sostanza stupefacente per complessivi 2,10 grammi. L’arrestato, verrà giudicato per direttissima.