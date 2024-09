Manas la recensione | un racconto di resistenza femminile

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 2 settembre 2024) La regista Marianna Brennand si è addentrata fin dentro i villaggi della foresta amazzonica per denunciare il perpetrarsi di una violenza ereditata generazione dopo generazione. In concorso alle Giornate degli autori. La regista brasiliana Marianna Brennand anni fa si trovava nella foresta amazzonica. Era lì impegnata nelle ricerche per un documentario quando si è ritrovata faccia a faccia con delle donne dei piccoli villaggi circostanti. Si sono fidate di lei e le hanno confidato le violenze subite fin da piccolissime all'interno delle mura domestiche. Il luogo dove ci si dovrebbe sentire più al sicuro era per loro sinonimo di abusi e sofferenza. Un luogo dal quale non potevano andarsene. È da queste storie che nasce, lungometraggio presentato in concorso alle Giornate degli Autori. Un'eredità di abusi La protagonista è Marcielle