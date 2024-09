Le pagelle Sarr salva il risultato con due grandi parate Wisniewski e Nagy serata da dimenticare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024)7: tiene in gioco lo Spezia con una parata strepitosa sulla conclusione a botta sicura di Antonucci, perfetta l’uscita su Kargbo. Nulla può sui gol di Berti e Bastoni (annullato per offside di Antonucci). Applausi di incoraggiamento di tutto il ‘Picco’ per il suo infortunio nel finale.5: prestazione da, in costante difficoltà sulla velocità di Kargbo, da un suo erroraccio nasce il gol del vantaggio cesenate (62’ VIGNALI 6: bene in fase difensiva, meno sul capovolgimento di fronte). HRISTOV 6: anche per il capitano un primo tempo così così. Prova a invertire l’inerzia del match con un colpo di testa deviato in angolo, dà la carica nella ripresa. BERTOLA 7: trasforma il ‘Picco’ in un’autentica bolgia con un gol di testa che resterà nella storia. Ottomila in piedi per lui: tutto come in una favola.