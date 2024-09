Riassunto | Suzano completa l’acquisto di una partecipazione del 15% in Lenzing AG

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 1 settembre 2024) Le azioni, detenute da B&C Group, sono state acquistate per 230 milioni di euro SAN PAOLO–(BUSINESS WIRE)–, il più grande produttore mondiale di pastalegno, annuncia ilmento dell’acquisizione di unadel 15% inAG, il principale produttore mondiale quotato alla borsa di Vienna di fibre cellulosiche di altissima qualità sostenibili per il settore tessile e dei tessuti non tessuti, da B&C Group. Come annunciato nel mese di giugno di quest’anno, il valore dell’operazione è pari a 230 milioni di euro (ossia 39,70 euro per azione). L’accordo era subordinato a un’autorizzazione normativa che è stata concessa senza restrizioni.