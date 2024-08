No vax respinto il ricorso dei sanitari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) La Corte europea di Strasburgo boccia i no vax impiegati nel settoreo sammarinese che rifiutarono il vaccino. La decisione della Cedu ha stabilito che la Repubblica di San Marino non ha violato il rispetto alla vita privata dei 26 operatori, 19 sammarinesi, cinque italiani e un moldavo, che si erano rivolti alla Corte, imponendo determinati provvedimenti su quanti non volessero vaccinarsi contro il Covid. Questo quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti umani. Nelsi erano lamentati di essere stati di fatto obbligati a vaccinarsi, viste le conseguenze a cui sarebbero andati incontro altrimenti: essere sospesi senza paga, essere riassegnati a un altro impiego, o essere assegnati al servizio civile in cambio di una compensazione proporzionata al numero di ore lavorate.