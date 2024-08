L’attacco dell’Atalanta è il primo vero test per la difesa dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024) Inter-Atalanta rappresenta unper ladi Inzaghi. Gli uomini di Gasperini infatti si sono già dimostrati uno dei migliori attacchi del campionato.– Il grande segretonella vittoria dello scorso campionato è stato nella solidità difensiva. Simone Inzaghi non ha mai avuto problemi a far segnare la sua squadra, ma i pochi gol subiti hanno fatto la differenza per arrivare a vincere. Nelle prime uscite di questa stagione però l’Inter non ha dato la stessa impressione a livello di solidità. E così la sfida con l’Atalanta diventa ilper capire come stanno le cose. Inter-Atalanta, sfida particolare per laATTACCO AL TOP – I bergamaschi infatti sono già ai vertici delle statistiche offensive in questa Serie A. In due giornate hanno segnato cinque gol e prodotto ben diciotto tiri a partita.