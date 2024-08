Highlights e gol Venezia-Torino 0-1 | Serie A 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la terza giornata del campionato di. Partita equilibrata con entrambe le squadre che hanno diverse occasioni da gol per sbloccarla, soprattutto i padroni di casa partono meglio ma Milinkovic-Savic compie due vere prodezze e impedisce la rete del vantaggio. Nella ripresa Nicolussi Caviglia colpisce da posizione favorevole, ma è alto. Ilperò è sempre in partita e sugli sviluppi di un calcio piazzato sblocca il risultato: colpo di testa vincente di Saul Coco e altri tre punti per i granata che volano, per il momento, in testa alla classifica. Sconfitta immeritata per il. ILDEI GOL E DEGLIe gol0-1:) SportFace.