Giappone il tifone Shanshan devasta il paese | 6 morti e 80 dispersi il bilancio provvisorio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ilaffronta le conseguenzenti del, che ha colpito l’arcipelago con una forza impressionante. Yoshimasa Hayashi, portavoce del governose, ha confermato quattro decessi, precisando che «il legame con ilè ancora in fase di indagine» per uno dei casi. Inoltre, altre due persone risultano disperse o presumibilmente decedute. Ilha causato gravi ferite a otto persone e altre settanta hanno riportato lesioni più lievi.Leggi anche:si abbatte sul: almeno tree un disperso Una situazione sempre più drammatica La furia disi è scatenata inizialmente sull’isola meridionale di Kyushu, con raffiche che hanno raggiunto i 252 km orari. Hayashi ha avvertito: «Possiamo aspettarci venti forti, onde alte e una tempesta a livelli che molte persone non hanno mai visto prima».