Djokovic-Popyrin oggi in tv | orario canale e diretta streaming terzo turno US Open 2024

(Di venerdì 30 agosto 2024) Novakse la vedràcontro Alexeinel match valido per ildegli US. Proprio come accaduto a Paolini e Andreescu, anchesi ritrovano per la terza volta in stagione sempre a livello Slam. Il serbo ha trionfato sia in Australia che a Wimbledon – peraltro in entrambi i casi in quattro set – e tutto lascia pensare che lo farà anche a Flushing Meadows. Se infattiarriva all’appuntamento con un titolo 1000 in più in bacheca, la differenza di valori tra lui e Nole rimane significativa. Perpotrebbe però essere un test importante, sicuramente più probante rispetto a quelli contro Djere e Albot, archiviati agevolmente. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo nella notte italiana tra venerdì 30 e sabato 31 agosto come primo match dall’01:00.